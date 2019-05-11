Очередная майская суббота оказалась богатой на различные спортивные события: баскетбольный «Зенит» победил краснодарский «Локомотив-Кубань» и теперь сыграет в полуфинале Единой лиги ВТБ, сборная России по хоккею расширилась еще на одного игрока, а биатлонистка сборной России Лариса Куклина потренировалась с фанатами в преддверие первого сбора с командой в Белокурихе.

Это и многое другое — в дайджесте главный событий дня от Nevasport за 11 мая:

Сборная России дозаявила Телегина на чемпионат мира по хоккею

Защитник московского ЦСКА Иван Телегин пополнил состав сборной России по хоккею на чемпионате мира в Словакии. Решение о включении еще одного игрока в состав принял главный тренер команды Илья Воробьев. На данный момент в заявку россиян входит 22 спортсмена, максимальное количество ограничено 25-ю хоккеистами. Телегин сможет помочь сборной уже завтра, в матче с Австрией. Матч состоится в Братиславе и начнется в 13:15 по московскому времени.

БК «Зенит» победил «Локо» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Баскетбольный «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в четвертом матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ и квалифицировался в следующую стадию турнира. Поединок прошел на «Сибур-Арене» в Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 87:85. 22 очка в составе «Зенита» набрал форвард Марко Симонович — это лучший показатель в матче. Соперником «Зенита» в полуфинале Единой лиги ВТБ станет московский ЦСКА.

Кубок чемпионов России привезли в офис «Вконтакте»

Сегодня, 11 мая, Куок чемпионов России по футболу прибыл в Петербург. Прибыв на Московский вокзал, трофей отправился в офис социальной сети «Вконтакте». В куполе Дома Зингера состоялась церемония нанесения чемпионской гравировки на кубок в честь победы «Зенита» в РПЛ. В мероприятии принял участие форвард команды Артем Дзюба. Завтра, 12 мая, этот трофей вместе с золотыми медалями чемпионата вручат «сине-бело-голубым» после матча с московским ЦСКА на «Газпром-Арене».

ФК «Тамбов» и ФК «Сочи» в следующем сезоне сыграют в РПЛ

В Футбольной национальной лиге определились команды, который займут 1-2 место по итогам сезона и перейдут в Российскую Премьер-лигу. За три тура до конца недосягаемыми для конкурентов стали ФК «Тамбов» и ФК «Сочи». У обеих команд на данный момент по 67 очков, каждой предстоит сыграть в сезоне еще три матча. Идущая на третьем месте «Томь» имеет 6 очков и поборется за выход в высший дивизион российского чемпионата в стыковых матчах.

Биатлонистка сборной России провела тренировку с петербуржцами

Российская биатлонистка Лариса Куклина провела открытую тренировку в Петербурге в парке 300-летия для своих поклонников. Вместе со спортсменкой на мероприятии также были муж Ларисы и ее личный тренер Михаил, а также их дочь Милана. Сначала участники вместе с биатлонисткой сделали пробежку по парку, а затем выполнили ряд упражнений, в том числе и подводящих к коньковому лыжному ходу. На встрече Куклина ответила на все вопросы поклонников, вручила подарки от спонсоров, а также показала золотую медаль этапа Кубка мира в Оберхофе, которую завоевала в минувшем сезоне в составе эстафетной команды.