На арене «Эс-Эй-Пи Центр» в г. Сан-Хосе стартовала серия плей-офф между местным клубом «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз».

На стадии 1/2 финала Западной конференции НХЛ команда Владимира Тарасенко в семиматчевом противостоянии одержала верх над «Даллас Старс«. «Сан-Хосе» также сыграл семь матчей, чтобы выбить из Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш».

Еще один матч в Сан-Хосе состоится 14 мая, затем серия переедет в Сент-Луис. Там команды сыграют 16 и 18 матча. Если после четырех встреч победитель в серии не определится, то дополнительные игры пройдут 19, 22 и 24 мая.

В финале Восточной конференции сойдутся «Каролина Айлендерс» и «Бостон Брюинс». В первом матче серии верх одержала команда Андрея Свечникова со счетом 5:2.