Американский боксер Рой Джонс-младший рассказал о своем грядущем рэп-альбоме и о любимой русской еде.

По словам Джонса, в данный момент он занимается записью двух песен, и выход альбома планируется на июль-август нынешнего года. Американец отметил, что он с радостью записал бы совместную песню с российским артистом. Из российских рэперов Рой Джонс выделил Тимати, с творчеством которого он знаком.

Отвечая на вопрос о любимом блюде из русской кухне, американец с российским паспортом выделил борщ и пельмени.

Отметим, Рой Джонс-младший посетил Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по боксу в качестве почетного гостя. После основной программы бывший чемпион мира в четырех весовых категориях исполнил свою песню Can`t Be Touched прямо на ринге.