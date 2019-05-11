Молодежная команда санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в матче 28 тура первенства России среди молодежных составов команд РПЛ сыграла вничью с московским ЦСКА.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на малой спортивной арене стадиона «Петровский» и завершилась со счетом 1:1. Матч молодежных команд посетило 400 болельщиков.

Счет на третьей минуте открыли хозяева поля: в составе «Зенита» отличился Максим Бачинский. На 74-й минуте футболистам ЦСКА удалось сравнять счет. Мяч забил Константин Марадишвили.

Футболисты молодежного состава ЦСКА являются победителями молодежного первенства России в текущем сезоне. В турнире, как и в основном чемпионате РПЛ, команды сыграют еще два матча после очной встречи. «Зенит» за два тура до конца занимает шестое место в таблице.