Итальянский футболист, экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито высказал мнение, почему команда в текущем сезоне завоевала золотые медали чемпионата России по футболу. Слова игрока приводит портал «Спорт-Экспресс».

Кришито считает, что спад «Зенита» пришелся на зимнюю паузу, а за это время клуб сделал три сильных точечных приобретения. «Мне очень нравится, как играет Барриос, силен и опытен Ракицкий, к тому же отменно бьющий штрафные», — рассказал итальянец, добавив, что иранец Азмун также принес «Зениту» большую пользу.

«А Дзюба какой молодец! И на чемпионате мира блестяще сыграл, и «Зениту» здорово помог!», — восхитился бывшим одноклубником Кришито, добавив, что он рад за успехи «сине-бело-голубых».

Напомним, защитник Доменико Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год.