Американский боксёр-профессионал Рой Джонс посетил Кубок Губернатора по боксу в Санкт-Петербурге. Турнир проходит в Северной столице с 7 по 11 мая на «М-1 Арене».

Олимпийский призер игр в Сеуле 1988 года поприветствовал гостей турнира, а после финальных боев ответил на вопросы журналистов. После основной программы бывший чемпион мира в четырех весовых категориях исполнил свою песню Can`t Be Touched прямо на ринге.

В частности, знаменитый боксер рассказал, какое русское блюдо является его любимым, а также поделился планами на грядущий рэп-альбом. Джонс рассказал, что сейчас записывает две песни для грядущего релиза, который выйдет в конце лета 2019. Карьеру музыканта Джонс начал в 2001 году.

С 2015 года Рой Джонс-младший является обладателем российского паспорта.