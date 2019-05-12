В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» одержали разгромную победу над «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:3.

В составе победившей команды дубль на 4-й и 58-й минутах оформил Логан Кутюр, также две шайбы на 31-й и 38-й минутах забросил Тимо Майер, еще по голу забили Джо Павелски на 12-й минуте и Кевин Лабанк на 28-й минуте.

У гостей отличились Джоэл Эдмундсон на 10-й минуте, Райан О’Райли 29-й минуте и Тайлер Бозак 54-й минуте.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил одну результативную передачу.

После этой игры «Сан-Хосе» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч команды проведут 14 мая в Сан-Хосе, а затем серия перенесется в Сент-Луис и два матча 16 и 18 мая пройдут там.