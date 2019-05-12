Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, может ли его клиент отбыть срок в хозяйственном отряде.

По словам адвоката, слова которого приводят «Известия», можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается, потому что для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее.

Напомним, 8 мая Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.