UFC официально объявила, что бывший временный чемпион организации Тони Фергюсон и американец Дональд Серроне встретятся в рамках турнира UFC 238, который состоится 8 июня в Чикаго.

Тони Фергюсон в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, когда техническим нокаутом победил Энтони Петтиса на турнире UFC 229.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 151 американец Эл Яквинта в главном событии уступил своему соотечественнику Дональду Серроне единогласным решением судей.

Турнир состоялся в ночь с 4 на 5 мая по московскому времени в канадской Оттаве. В главном событии в легкой весовой категории по итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал Серроне — 49:45, 49:45, 49:46.

После победы над Элом Яквинтой Серроне вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весах Конора Макгрегора.