Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился впечатлениями от выхода команды в российскую премьер-лигу.

По словам Точилина, о результате игры в Ярославле сочинцы сразу после ее окончания, но на игру с «Авангардом» выходили с желанием победить, и были близки к победе, однако пропустили два необязательных гола.

Тренер отметил, что команда пока не отмечает выход в РПЛ, потому что, потому что нужно готовиться к следующему туру, а сейчас члены команды сделали по глотку шампанского в раздевалке.

«С какого места выходить не принципиально, но хотим с первого места. Как будем усиливаться? Хотим усилить все линии и улучшить общекомандные взаимодействия», — сказал Точилин, слова которого приводит пресс-служба ФНЛ.

Ранее в Футбольной Национальной Лиге определились команды, которых в следующем сезоне ждет повышение в классе. В сезоне-2019/20 в Российской Премьер-лиге сыграют футбольные клубы «Тамбов» и «Сочи«. За три тура до конца обе команды делят первое место с результатом в 67 очков. Догнать лидеров имела возможность «Томь», однако в матче 36 тура команда Василия Баскакова проиграла «Шиннику» и потеряла шансы на прямой выход в высшую российскую футбольную лигу.