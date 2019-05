Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси появился на открытой тренировке каталонского клуба с изменениями во внешнем виде.

Один из лучших игроков мира сбрил бороду после вылета команды из Лиги чемпионов в полуфинале турнира от «Ливерпуля».

Messi still sad 😢. Someone kill me. pic.twitter.com/QAoNVK2nxs

