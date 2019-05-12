Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси появился на открытой тренировке каталонского клуба с изменениями во внешнем виде.

Один из лучших игроков мира сбрил бороду после вылета команды из Лиги чемпионов в полуфинале турнира от «Ливерпуля».

Messi still sad 😢. Someone kill me. pic.twitter.com/QAoNVK2nxs — AJ (@Encara_Messi) May 11, 2019

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

В полуфинале лондонский клуб по сумме двух встреч обыграл амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2), а мерсисайдцы одержали победу на «Барселоной» (0:3, 4:0).

Ранее Месси устроил потасовку с болельщиками в аэропорту. После матча с «Ливерпулем» аргентинец задержался из-за сдачи допинг-теста и прибыл в аэропорт отдельно от партнёров по команде.