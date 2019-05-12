Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо в своем Instagram сообщил, что его следующим соперником станет американец Кит Турман.

Отмечается, что бой состоится 20 июля.

Напомним, Мэнни Пакьяо защитил титул в полусреднем весе, победив Эдриена Бронера единогласным решением судей. Первый раунд закончился со счетом 117:111, второй завершился со счетом 116:112, третий — со счетом 116:112. Благодаря этой победе Пакьяо защитил титул по версии WBA Regular.

В результате боя против Эдриена Бронера он получил травму роговицы глаза. После боя с Бронером филиппинец бросал вызов Флойду Мэйвезеру-младшему, но поединок не состоялся.

Всего в своей карьере Пакьяо победил в 61 поединке, потерпел семь поражений, а два его боя завершились ничьими. 30-летний Турман одержал 29 побед, 22 из них – нокаутом.