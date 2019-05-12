Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о подборе музыки для произвольной программы на новый сезон.

По словам Трусовой, для новой произвольной программы она выбрала музыку из сериала «Игра престолов». Фигуристка отметила, она видела в Интернете, что ее уже сравнивают с принцессой Дейенерис. Трусова не сморела сериал полностью, ей нравится сюжет, но она считает, что в фильме много лишних сцен, особенно когда показывают, как убивают.

«С музыкой для короткой программы мы ещё не определились. Начнем работать на сборе в Новогорске, а сейчас отпуск», — сказала Трусова, слова которой приводит официальный сайт ФФККР.

Напомним, Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Фигуристка также вошла в историю женского фигурного катания, впервые исполнив четверной прыжок на соревнованиях.

В сезоне 2019/20 спортсменка перейдёт на взрослый уровень.