Президент Единой лиги ВТБ поделилась мнением о серии между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью».

По словам Корстин, серия между «Локомотивом» и «Зенитом» получилась очень напряженная, а команды были равны даже по статистическим показателям.

Она отметила, что прекрасно показал себя в этой серии Владислав Трушкин, который нашел свою команду и проводит лучший сезон в Лиге ВТБ.

Корстин добавила, что «Зенит» играет в более командный баскетбол, а «Локомотив» – в индивидуальный, и это зависит от тренера.

«Считаю, что тренерская дуэль была одним из факторов этой серии, и победила та команда, чей тренер оказался хитрее своего оппонента», — сказал Корстин, слова которой приводит Sports.ru.

Ранее петербургский баскетбольный клуб «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в серии плей-офф 1/4 финала Единой лиги ВТБ и квалифицировался в следующую стадию турнира.

Четвертый матч серии прошел 11 мая, на «Сибур-Арене» в Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 87:85. Общий счет в серии составил 3:1, что позволило «сине-бело-голубым» пройти в полуфинал турнира.