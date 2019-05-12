В бразильском Рио-де-Жанейро состоялся турнир UFC 237.

В главном поединке Роуз Намаюнас потерпела поражение нокаутом от Джессики Андраде во втором раунде. Бой проходил за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Кроме того, Джаред Канноньер победил техническим нокаутом в первом раунде Андерсона Силву, Жозе Альдо единогласным решением судей проиграл Алексу Волкановски, Лауреано Старополи одержал победу над Тиаго Алвесом, а Ирен Алдана болевым приемом победила Бет Коррейю.

Ранее UFC официально объявила, что бывший временный чемпион организации Тони Фергюсон и американец Дональд Серроне встретятся в рамках турнира UFC 238, который состоится 8 июня в Чикаго.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 151 американец Эл Яквинта в главном событииуступил своему соотечественнику Дональду Серроне единогласным решением судей.