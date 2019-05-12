Сборная России по хоккею встретится с командой Австрии во втором матче чемпионата мира в Словакии. Перед началом игры букмекеры оценили шансы команд на победу и выявили фаворита.

По мнению аналитиков, намного больше шансов у игроков российской команды — на них ставят с коэффициентом 1.01, что составляет 93% вероятности. На сборную Австрии ставят за 40.00 — 2,5%. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 20.00 (4,5%).

Встреча состоится сегодня, 12 мая, начало запланировано на 13:15 по московскому времени. Также на групповом этапе Россияне сыграют с Чехией 13 мая, Италией 15 мая, Латвией 18 мая, Швейцарией 19 мая и Швецией 21 мая.

Напомним, первый матч на турнире команда России выиграла у сборной Норвегии. Дубль в матче на счету у нападающего «Флорида Пантерс» Евгения Дадонова, по шайбе забросили форварды «Вегаса», «Тампы» и ЦСКА Никита Гусев, Никита Кучеров и Артем Анисимов.