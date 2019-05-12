Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о бое мечты для своего клиента.

По словам Абдель-Азиза, встреча с Сен-Пьером — бой мечты для Хабиба, и Сен-Пьер тоже мечтает об этом противостоянии.

«Думаю, если Хабиб одержит победы в двух следующих боях, то президент UFC может пойти ему навстречу. В таком случае главный вопрос будет не в сумме гонораров, а в том, в какой весовой категории должен пройти этот бой», — сказал Абдель-Азиз, слова которого приводит Lowkickmma.

Ранее стало известно, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдет на турнире UFC 242 в Абу-Даби, мероприятие состоится 7 сентября 2019 года. Соперником Нурмагомедова, чемпиона UFC в легком весе, станет американский боец Дастин Порье. Он стал временным обладателем титула в этой весовой категории, победив Макса Холлоуэя, и завоевал право на бой с россиянином.