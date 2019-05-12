Французский защитник «Лиона» Ферлан Менди может стать футболистом мадридского «Реала».

Об этом сообщает испанское издание Marca. По информации источника, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан видит в Менди альтернативу Марсело, потому что основному игроку «Реала» необходима конкуренция. Отмечается, что примерная стоимость Менди будет равняться 50 миллионам евро, но руководство «Реала» постарается снизить эту сумму.

Отметим, Менди перешел в «Лион» в 2017 году за 5 миллионов евро из команды Лиги 2 «Гавр», его соглашение заканчивается летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет приобрести французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, но руководство мадридцев сомневается в целесообразности трансфера игрока и считает чрезмерной трату в размере 180 миллионов евро за футболиста, который не проводит не самый удачный сезон.