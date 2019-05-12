Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал четвертый гол своей команды в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Клопп считает гениальными действия Александер-Арнольда во время четвертого гола. По мнению тренера, это был один из самых гениальных моментов, которые он когда-либо видел в футболе в своей жизни. Немец отметил, что в этом моменте забить гол было непросто, потому что мяч подпрыгивал, и девяти из десяти случаев мог оказаться на трибуне.

«Но он оказался в сетке ворот — блестящий гол Ориги», — сказал Клопп, слова которого приводит Mirror.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

В полуфинале лондонский клуб по сумме двух встреч обыграл амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2), а мерсисайдцы одержали победу на «Барселоной» (0:3, 4:0).