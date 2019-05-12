Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес хочет вернуться в «Зенит».

По словам Орлова, агент Паредеса уже обращался в «Зенит» и сказал, что аргентинец готов вернуться в Питер. Комментатор надеется, что этого не произойдет.

«Раньше Паредес был вожаком группы аргентинских игроков, поэтому никто из них не играл так, как мы ожидали. А теперь мы видим, что золотой гол забил аргентинец Дриусси. Оливейра их всех объединил, и они стал лучше понимать, что от них хочет Сергей Семак», — сказал Орлов, слова которого приводит «Спорт Бизнес Онлайн».

Напомним, что официальный переход Паредеса в «ПСЖ» состоялся 29 января. Французы заплатили за полузащитника «Зенита» порядка 47 млн евро. Трансфер Паредеса стал вторым по стоимости в истории «Зенита». На вырученные деньги сине-бело-голубые купили Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна.