Российская фигуристка Евгения Медведева ответила отказом не предложение руки и сердца от канадского фигуриста Нэма Нгуйена.
В комментариях Instagram Нгуйен спросил у россиянки, выйдет ли она за него.
«В следующей жизни», — ответила Медведева.
Ранее Медведева поведала о том, почему сняла рубашку во время выступления. Фигуристка выступала с программой под песню Beautiful mess на шоу Stars on Ice 8 мая в канадском Виннипеге.
Отметим, недавно Евгения Медведева устроила спор с подписчицей, оставившей ей комментарий под фотографией в инстаграме. Болельщица призывала Медведеву писать на русском языке.
Напомним, Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане.