Российская фигуристка Евгения Медведева ответила отказом не предложение руки и сердца от канадского фигуриста Нэма Нгуйена.

В комментариях Instagram Нгуйен спросил у россиянки, выйдет ли она за него.

«В следующей жизни», — ответила Медведева.

Ранее Медведева поведала о том, почему сняла рубашку во время выступления. Фигуристка выступала с программой под песню Beautiful mess на шоу Stars on Ice 8 мая в канадском Виннипеге.

Отметим, недавно Евгения Медведева устроила спор с подписчицей, оставившей ей комментарий под фотографией в инстаграме. Болельщица призывала Медведеву писать на русском языке.

Напомним, Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане.