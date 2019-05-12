Французский «Пари Сен Жермен» может купить испанского голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

Об этом сообщает французский журналист Жоффруа Гаретье. По информации Гаретье, руководство столичного клуба уже сделало «красным дьяволам» предложение о трансфере. Отмечается, что в данный момент де Хеа и «МЮ» продолжают вести переговоры о продлении контракта, который заканчивается 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон покинет клуб предстоящим летом.

Напомним, французский «Пари Сен Жермен» досрочно завоевал титул чемпиона страны.

Это произошло после того, как ближайший преследователь парижан «Лилль» не смог в матче 33-го тура победить на выезде «Тулузу». Матч закончился со счетом 0:0.

«Манчестер Юнайтед» за тур до финиша идет на шестом месте в чемпионате Англии.