Бывший защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от победы команды в чемпионате России.

По словам Кришито, спад «Зенита» пришелся на зимнюю паузу, а за это время клуб сделал три сильных точечных приобретения, которые полностью себя оправдали. Итальянцу очень нравится, как играет Барриос, он считает сильным и опытным футболистом Ракицкого, а Азмуна — разносторонним и неординарным нападающим.

«А Дзюба какой молодец! И на чемпионате мира блестяще сыграл, и «Зениту» здорово помог! Мы в прошлом сезоне действительно в какой-то момент угодили в яму, откуда не смогли выбраться. А вот в этом команда сумела удержать лидерство до конца. Мне жаль, что в мой последний год «Зениту» не удалось занять первое место, но повторяю, что сейчас очень рад за всех в Петербурге!» — сказал Кришито, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате России после 27-го тура. Команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом». Чтобы стать обладателями трофея, сине-бело-голубым надо было рассчитывать на поражение «Локомотива» в Туле. «Арсенал» обыграл «железнодорожников», благодаря чему петербуржцы стали недосягаемы для соперников.

О своём чемпионстве игроки «Зенита» узнали в самолёте, возвращаясь из Грозного.