Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матч против сборной Австриий на чемпионате мира.

В воротах будет играть голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, на скамейке запасных останется Андрей Василевский.

Первое звено: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;

Второе звено: Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов;

Третье звено: Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров;

Четвертое звено: Никита Задоров, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Александр Барабанов, Иван Телегин.

Отметим, матч начнется в 13:15 по московскому времени.

Напомним, первый матч на турнире команда России выиграла у сборной Норвегии. Дубль в матче на счету у нападающего «Флорида Пантерс» Евгения Дадонова, по шайбе забросили форварды «Вегаса», «Тампы» и ЦСКА Никита Гусев, Никита Кучеров и Артем Анисимов.