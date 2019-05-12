Итальянский вратарь французского «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон, у которого истекает контракт с клубом, получил несколько предложений.

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport. По информации источника, итальянец рассматривает несколько предложений от клубов, которые выступят в новом сезоне Лиги чемпионов. Отмечается, по истечении контракта с парижским клубом летом 2019 года покинет команду. Также сообщается, что 41-летний вратарь не собирается завершать карьеру.

В нынешнем сезоне Буффон сыграл в 24 матча «ПСЖ», в девяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен Жермен» может купить испанского голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Руководство столичного клуба уже сделало «красным дьяволам» предложение о трансфере. Отмечается, что в данный момент де Хеа и «МЮ» продолжают вести переговоры о продлении контракта, который заканчивается 30 июня 2020 года.