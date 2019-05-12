Петербургский «Зенит» проведет оставшиеся матчи нынешнего сезона в футболках с чемпионскими нашивками.

Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Чемпионская нашивка в виде золотого кубка будет украшать переднюю часть игровой футболки, символизируя победу «Зенита» в чемпионате России.

Напомним, «Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате России после 27-го тура. Команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом». Чтобы стать обладателями трофея, сине-бело-голубым надо было рассчитывать на поражение «Локомотива» в Туле. «Арсенал» обыграл «железнодорожников», благодаря чему петербуржцы стали недосягаемы для соперников.

О своём чемпионстве игроки «Зенита» узнали в самолёте, возвращаясь из Грозного.

Ранее в интернете появились кадры с возможным вариантом гостевой формы санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в сезоне-2019/20.