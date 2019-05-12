Женская сборная России по синхронному плаванию завоевала путевку для соревнований групп на олимпийский турнир в Токио-2020.

Команда России в составе Марии Шурочкиной, Марины Голядкиной, Аллы Шишкиной, Влады Чигиревой, Полины Комар, Вероники Калининой, Анастасии Архиповской и Варвары Субботиной выиграла произвольную программу на Кубке Европы в Санкт-Петербурге.

Ранее сборная России одержала победу в технической программе. Девушки набрали 95,2961 баллов, продемонстрировав жюри постановку «Кадриль». Второе место заняли представительницы Испании, в активе которых 89,7351 балла. Третья строчка осталась за греческими синхронистками, они набрали 84,7804 балла.

Соревнования проходят в бассейне «Невская волна» с 10 по 12 мая.

Напомним, Олимпийские игры в Японии пройдут с 24 июля по 9 августа.