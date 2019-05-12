В матче 2-го тура группового этапа между Россией и Австрией после первого периода счет 1:0 в пользу россиян.

Единственную шайбу на 13-й минуте в большинстве забросил нападающий «Филадельфии» Евгений Дадонов с передач Никиты Гусева и Никиты Кучерова.

Отметим, встреча, которая проходит на арене «Зимний стадион Ондрея Непелы», началась в 13:15 по московскому времени.

Со стартовым составом команды Ильи Воробьева можно ознакомиться здесь.

Напомним, первый матч на турнире команда России выиграла у сборной Норвегии. Дубль в матче на счету у нападающего «Флорида Пантерс» Евгения Дадонова, по шайбе забросили форварды «Вегаса», «Тампы» и ЦСКА Никита Гусев, Никита Кучеров и Артем Анисимов.

Накануне австрийские хоккеисты в первом матче на чемпионате мира уступили сборной Канады со счетом 5:7. Тренер сборной Австрии Роджер Бадер отметил, что сборная России на этом турнире будет сильнее канадцев.