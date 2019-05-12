Фанаты «Зенита» нарядили памятник первому секретарю Ленинградского обкома Сергею Кирову у «Газпром Арены» в форму петербургского клуба.

Чтобы переодеть статую в футболку «Зенита», поклонники сине-бело-голубых воспользовались спецтехникой. Однако не всем понравилась такая акция. Некоторые прохожие приравняли действия фанатов к вандализму.

Отметим, матч 28-го тура между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 12 мая на стадионе «Газпром-арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате России после 27-го тура. Команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом». Чтобы стать обладателями трофея, сине-бело-голубым надо было рассчитывать на поражение «Локомотива» в Туле. «Арсенал» обыграл «железнодорожников», благодаря чему петербуржцы стали недосягаемы для соперников.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 мая фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили драку в центре Петербурга перед очным матчем команд.