Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом английской премьер-лиги в сезоне-2018/19.

Об этом сообщается в социальных сетях турнира. Помимо голландца, на награду претендовали футболисты «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро и Бернарду Силва, одноклубники ван Дейка Садио Мане и Мохамед Салах, а также полузащитник «Челси» Эден Азар.

Отметим, Ван Дейк стал вторым голландцем, признанным лучшим по итогам сезона. Ранее, в 2003 году, награду получал Руд ван Нистелрой. Кроме того, ван Дейк стал только третьим защитником в истории АПЛ — до него лучшими признавали Венсана Компани и два раза Неманью Видича.

В текущем сезоне ван Дейк провел 37 встречи в английской премьер-лиге, забил четыре гола и отдал два результативных паса.