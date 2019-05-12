Между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» может быть проведен «золотой матч» в рамках английской премьер-лиги.

За один тур до финиша турнира обе команды сохраняют шансы на чемпионство, и есть маловероятный сценарий, при котором состоится «золотой матч» между соперниками.

Если в 38-м туре команда Юргена Клоппа сыграет с «Вулверхэмптоном» вничью со счетом 4:4, 5:5 или крупнее, а подопечные Хосепа Гвардиолы проиграют «Брайтону» со счетом 0:4, 1:5 или более, то у команд будет равное количество очков, одинаковая разница голов и забитых мячей. При таком маловероятном исходе регламент АПЛ предусматривает проведение «золотого матча».

Напомним, матчи 38-го тура «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» и «Брайтон» — «Манчестер Сити» пройдут сегодня, 12 мая и начнутся в 17:00 по московскому времени.