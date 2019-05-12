В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России одержала победу над Австрией со счетом 5:0.

В составе россиян дубль на 13-й и 41-й минутах оформил Евгений Дадонов, еще по шайбе забросили Никита Кучеров на 35-й минуте, Иван Телегин спустя 40 секунд после Кучерова и Илья Ковальчук на 45-й минуте встречи.

Отметим, игра, которая проходит на арене «Зимний стадион Ондрея Непелы», началась в 13:15 по московскому времени.

Напомним, в первом матче на турнире команда России выиграла у сборной Норвегии со счетом 5:2. Дубль в матче на счету у нападающего «Флорида Пантерс» Евгения Дадонова, по шайбе забросили форварды «Вегаса», «Тампы» и ЦСКА Никита Гусев, Никита Кучеров и Артем Анисимов.

Накануне австрийские хоккеисты в первом матче на чемпионате мира уступили сборной Канады со счетом 5:7. Тренер сборной Австрии Роджер Бадер отметил, что сборная России на этом турнире будет сильнее канадцев.