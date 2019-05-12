Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров может стать футболистом тульского «Арсенала».

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на свой источник. По информации источника, тульский клуб будет фаворитом в борьбе за игрока на тот случай, если в «Спартаке» решат расстаться с ним. Отмечается, что кроме «Арсенала» на Комбарова претендует «Ростов» и «Урал», но приоритетным вариантом считается «Арсенал», так как в Туле выступает брат футболиста Кирилл Комбаров.

Ранее сообщалось, что иранский защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может стать футболистом «Спартака».

По информации иранских СМИ, Мохаммади сможет перейти в новую команду на правах свободного агента. В этом сезоне игрок провел в составе «Ахмата» 25 встреч, в которых отметился одним забитым голом.