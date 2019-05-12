В испанской Барселоне стартовал пятый этап серии Гран-при Формулы-1. По итогам квалификации право на поул-позишн завоевал финский пилот немецкой команды «Мерседес» Валттери Боттас.

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», будет стартовать с десятой позиции. Сам пилот остался доволен таким результатом. Квят заявил, что сессия вышла очень удачной для него и команды, а один из кругов во втором сегменте квалификации стал почти идеальным. Гонщик добавил, что команда достигла максимума.

Напомним, перед началом гонки в Барселоне в личном зачёте пилотов лидирует Валттери Боттас. На втором месте идёт британец Льюис Хэмилтон, также выступающий за «Мерседес». Квят с одним набранным очком идёт на шестнадцатом месте.