Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил выступление команды в матче с Австрией на чемпионате мира. Россия одержала победу с разгромным счётом 5:0.

Ковальчук отметил, что в начале игры команде не удавалось создавать яркие моменты, но гол в большинстве помог изменить ситуацию. Капитан признался, что остался много чем недоволен по итогам встречи. «Много моментов упускаем. Да и в защите нужно намного лучше играть, — заявил Ковальчук, слова которого приводит «Чемпионат». — Понятно, что мы все хотим забить, много хотим забить, но нужно защите помогать».

Что касается следующего матча, в котором Россия встретится с Чехией, Ковальчук заявил, что для него нет разницы, с кем играть.

Напомним, в матче с Австрией в составе сборной России отличились Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Иван Телегин и Никита Кучеров. Голкипер Александр Георгиев провел дебютный матч на чемпионате мира и был признан лучшим игроком встречи.