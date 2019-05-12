Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев поделился впечатлениями от победы над командой Австрии на чемпионате мира. Игра завершилась со счётом 5:0, Георгиев был признан лучшим игроком в составе российской команды.

Вратарь отметил, что команда помогла ему в третьем периоде. «Все здорово сыграли сегодня, мой приз лучшему игроку нужно на всех поделить», — заявил Георгиев, слова которого приводит «Чемпионат». Хоккеист добавил, что не терял концентрацию во время матча, так как было много опасных бросков, которые шли мимо ворот.

Напомним, заброшенными шайбами отличились Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Никита Кучеров и Иван Телегин. В следующем матче сборной России предстоит сыграть с Чехией.