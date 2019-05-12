Футбольный клуб «Зенит» на «Газпром-арене» примет московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Как сообщает пресс-служба команды, крыша стадиона будет закрыта.

Напомним, матч состоится сегодня, 12 мая, и начнётся в 19:00 по московскому времени. Для команды Сергея Семака эта игра станет первой в статусе чемпионов России.

После финального свистка на «Газпром-Арене» состоится церемония вручения «Зениту» Кубка чемпионов России по итогам сезоне-2018/19, а также золотых медалей чемпионата России. Трофей уже прибыл в Петербург, в офисе «Вконтакте» на него была нанесена чемпионская гравировка.

На данный момент в активе петербуржцев 58 набранных очков, у ЦСКА — 45.

Показ матча состоится на онлайн-платформе «Зенита» Z+, до и после матча ожидается обсуждение в студии.