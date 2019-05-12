Российская фигуристка Алина Загитова вновь поделилась фотографиями с отпуска, который проводит на море в Египте.
На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала фото с пляжа и поблагодарила подписчиков за тёплые слова в свой адрес.
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По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис в ленту 😁. Спасибо вам за добрые слова ❤😍. #солнце #море #красота Happy to hear from you about my Stories pictures 😁. Let me post them here as many of you wished ❤😍 ストーリーズでの私の写真へのたくさんのコメント、本当にありがとうございます😁 たくさんリクエストを頂いたので、同じ写真を投稿しますね❤😍
Напомним, ранее сообщалось, что Загитова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). По окончании сезона 2018/19 года ISU опубликовал обновлённый список. Олимпийская чемпионка опережает японку Сатоко Мияхару больше чем на тысячу очков.
В минувшем сезоне Загитова завоевала золотую медаль чемпионата мира, который состоялся в японской Сайтаме. Таким образом, фигуристка стала обладательницей всех международных титулов — Олимпийской чемпионкой, победительницей финала Гран-при, а также чемпионкой Европы и мира.