Российская фигуристка Алина Загитова вновь поделилась фотографиями с отпуска, который проводит на море в Египте.

На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала фото с пляжа и поблагодарила подписчиков за тёплые слова в свой адрес.

Напомним, ранее сообщалось, что Загитова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). По окончании сезона 2018/19 года ISU опубликовал обновлённый список. Олимпийская чемпионка опережает японку Сатоко Мияхару больше чем на тысячу очков.

В минувшем сезоне Загитова завоевала золотую медаль чемпионата мира, который состоялся в японской Сайтаме. Таким образом, фигуристка стала обладательницей всех международных титулов — Олимпийской чемпионкой, победительницей финала Гран-при, а также чемпионкой Европы и мира.