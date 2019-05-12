Голкипер Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в следующем матче чемпионата мира. В понедельник, 13 мая, команде предстоит встретиться с Чехией в рамках группового этапа.

«Василевский будет играть против чехов в понедельник», — сказал главный тренер российской команды Илья Воробьёв.

Напомним, в матче против Австрии ворота сборной России защищал Александр Георгиев. Голкипер не пропустил ни одной шайбы и был признан лучшим игроком матча в составе российской команды. Игра завершилась разгромной победой со счётом 5:0, забитыми голами отметились Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Иван Телегин и Никита Кучеров.

После встречи капитан команды Илья Ковальчук рассказал, чем он остался недоволен.