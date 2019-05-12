Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав команды на матч против московского ЦСКА. Игра состоится сегодня, 13 мая, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Место в воротах хозяев займёт голкипер Андрей Лунёв, также с первых минут сыграют Александр Анюков, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Вилмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Матч будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» в рамках 28-го тура чемпионата России. «Зенит» проведёт первую игру в статусе чемпионов России сезона 2018/19. Ранее сообщалось, что встреча будет проходить под закрытой крышей.

На данный момент в активе петербуржцев 58 набранных очков, у ЦСКА — 45.