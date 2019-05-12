Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался принимать предложение от туринского «Ювентуса».

Как сообщает express.co.uk, Гвардиола намерен привести свой нынешний клуб к победе в Лиге чемпионов, поэтому не намерен возглавлять никакую другую команду. Согласно информации издания, руководство «Манчестер Сити» опасалось, что Гвардиола покинет команду из-за предложения от «Ювентуса», однако тренер решил остаться на своём посту как минимум до 2021 года.

Гвардиола стал главным тренер «Манчестер Сити» в 2016 году. В мае 2018-го контракт со специалистом был продлён до 2021 года. Под руководством специалиста клуб выиграл чемпионат Англии и дважды завоевал Кубок лиги. До перехода в «Сити» Гвардиола возглавлял «Баварию» и «Барселону».