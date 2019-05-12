Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опубликовала фотографии своей дочери Варвары, которая приняла участие в отчётном концерте школы-студии балета Аллы Духовой «Тодес».

Также в концерте приняла участие и внучка Вяльбе Ангелина. «Чудесный концерт! Горжусь моими девочками», — написала Вяльбе на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой: на её счету победы в эстафетных гонках в Альбервилле, Лиллехамере и Нагано. Также экс-спортсменка имеет четыре бронзовые награды Олимпийских игр, все они были завоёваны в Альбервилле в 1992 году.

Помимо этого, в активе Вяльбе числится семнадцать наград чемпионатов мира разных лет, из них четырнадцать золотых и три — серебряных.