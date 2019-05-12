Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вновь столкнулся с проблемами с законом. Правоохранительные органы задержали спортсмена за то, что тот распивал алкогольные напитки в общественном месте.

«На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Полиция подтвердила факт задержания правонарушителя, однако не огласила его фамилию.

Напомним, в 2019 году Емельяненко уже становился участником скандала, несколько раз нарушив закон. Сначала спортсмен оставил свой автомобиль в неположенном месте, после чего начал мешать эвакуировать его машину. Затем на этой машине попытался скрыться от полиции, спровоцировав ДТП с участием еще двух автомобилей. Вдобавок выяснилось, что Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения.