Болельщики московского «Спартака» вывесили баннер в честь погибших при авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево».

Перед началом матча с «Уфой» фанаты красно-белых растянули баннер, посвящённый трагедии. «SU1492 — 05.05.2019 — скорбим», — написано на баннере. Также на стадионе прошла минута молчания в память о погибших в «Шереметьево» и в Великой отечественной войне.

Напомним, в Шереметьево аварийно сел и загорелся самолёт «Аэрофлота». Следственный комитет России подтвердил гибель 41 человека в катастрофе. Самолет Superjet 100-95 выполнял совместный рейс компаний «Аэрофлот» и KLM и направлялся из Москвы в Мурманск. Вскоре после вылета из Шереметьево в 18:03 самолет запросил экстренную посадку.

На борту рейса Москва—Мурманск находились 78 человек, пять из которых — члены экипажа.