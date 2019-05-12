Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился впечатлением от игры команды против сборной Австрии на чемпионате мира. Российская команда одержала победу с разгромным счётом 5:0.

«К сожалению, соперник не очень сильный, ребята не выкладываются», — заявил Третьяк, слова которого приводит ТАСС. Специалист добавил, что команда готовится к матчу с Чехией, так как он будет значительно сложнее. По мнению Третьяка, чешская команда не позволит россиянам полностью показывать свою игру.

Напомним, матч с Чехией состоится в понедельник, 13 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. Сборная России одержала две победы на турнире: сначала над Норвегией, затем над Австрией.

Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая.