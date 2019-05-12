В Санкт-Петербурге стартовал футбольный матч между «Зенитом» и московским ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газпром-арена» в рамках 28-го тура чемпионата России.

Для команды Сергея Семака данный матч является первым в статусе чемпионов России сезона 2018/19. Команда досрочно оформила чемпионство после 27-го тура, в котором на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом». Осечка «Локомотива» в Туле позволила петербуржцам стать недосягаемыми для соперников.

Сегодняшний матч проходит под закрытой крышей. Также сообщалось, что «Зенит» до конца сезона будет играть в специальной форме с чемпионским шевроном. Чемпионская нашивка в виде золотого кубка будет украшать переднюю часть игровой футболки, символизируя победу «Зенита» в чемпионате России.