Футбольный клуб «Витесс» одержал разгромную победу над «Де Графсхап» в предпоследнем туре чемпионата Голландии. Игра проходила в Арнеме и завершилась со счётом 6:1, победа гарантировала команде Леонида Слуцкого выход в Лигу Европы.

«Витесс» набрал 50 очков и вышел на пятое место турнирной таблицы.

В составе победителей по одному голу забили Барт Стралман, Мартин Эдегор, Уссама Дарфалу и Ричи Мусаба. Кроме того, Томас Бейтинк оформил дуль. Во встрече принял участие российский защитник Вячеслав Караваев, он отличился двумя результативными передачами.

«Де Графсхап» остался на семнадцатом месте таблицы, однако не потерял шансы на то, чтобы сохранить возможность выступать в национальном чемпионате.