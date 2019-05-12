Нападающий сборной Чехии по хоккею Якуб Врана поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России, который пройдёт в рамках чемпионата мира.

После двух игр группового этапа Россия и Чехия имеют по шесть очков и возглавляют группу B. Врана заявил, что чешская команда имеет уверенность в себе, однако понимает, что в матче с Россией будет сложно. Хоккеист отметил, что в составе соперников выступает множество суперзвёзд.

На данный момент Врана опережает Александра Овечкина по числу заброшенных шайб, однако не хочет комментировать это до матча. «Овечкин может накидать нам четыре шайбы», — заявил нападающий, слова которого приводит Sport24.

Игра между Чехией и Россией состоится в понедельник, 13 мая, в 17:15.