Президент лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, что организация отправила в FIS список замечаний и пожеланий по организации международных соревнований.

Вяльбе отметила, что список пожеланий получился огромным. Прежде всего, ФЛГР потребовала, чтобы трактовка правил была единой для всех стран. Также российская организация выразила просьбу, чтобы индивидуальные гонки проводились на трассах с более длинными кругами.

Ещё одно требование ФЛГР заключается в том, чтобы в сезонах с Олимпийскими играми и чемпионатами мира проводились хотя бы два скиатлона, марафон и две длинные эстафеты.

Вяльбе заявила, что у неё остались претензии к подготовке трасс: например, дистанция в Фалуне не соответствовала уровню соревнований, так как из-за тёплой погоды начала таять.