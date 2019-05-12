В Барселоне состоялся пятый этап Гран-при Формулы-1, победу одержал британский гонщик «Мерседеса» Льюс Хэмилтон.

На второй строчке расположился его напарник по команде финн Валттери Боттас, третьим стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на девятой позиции и набрал два очка. Его партнёр по команде Александер Албон финишировал одиннадцатым.

Для «Мерседеса» победный дубль стал пятым подряд. Льюс Хэмилтон, одержавший победу, вернул себе лидерство личного зачёта пилотов — перед началом гонки от напарника его отделяло одно очко. Квят идёт на шестнадцатом месте таблицы.

Следующий этап Гран-при будет проходить в Монако в период с 23 по 26 мая и станет шестым по счёту.